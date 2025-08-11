Депутат Госдумы Светлана Журова оказалась в розыске СБУ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Депутат Госдумы Светлана Журова оказалась в розыске Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

Журова была объявлена в розыск в мае 2022 года. Ей вменяют вину в "посягательстве на территориальную целостность Украины". Помимо этого, парламентарий с 2017 года находится в списках экстремистского сайта "Миротворец".

Сама Журова в беседе с URA.RU заявила, что не обращает внимания на подобные ситуации и не удивилась данной новости.

"Для них я депутат все-таки, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам. Я очень много говорю и комментирую, в том числе давая оценки их действиям", – добавила парламентарий.

Вместе с тем Журова назвала себя патриотом и уточнила, что была внесена в упомянутые списки еще в 2014 году. При этом она выразила уверенность, что находится в украинских перечнях с целью ареста в любой момент.

Также депутат не исключила отмены антироссийских санкций. Однако Журова не хотела бы, чтобы ограничения отразились на ее сыне Ярославе, который выступает в составе Национальной сборной и планирует поехать на Олимпиаду.

"Это единственное, за что я переживаю, потому хочу, чтобы он реализовался как спортсмен. А пока он в России реализуется", – подчеркнула парламентарий.

Ранее МВД Украины объявило депутата ГД Анатолия Вассермана в розыск. Кроме того, в 2023 году СБУ заочно приговорила его к 15 годам тюрьмы за якобы посягательство на территориальную целостность украинского государства. Комментируя это, парламентарий заявил, что в данном событии нет ничего удивительного.