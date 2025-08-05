СБУ объявила в розыск продюсера группы "Грибы" Бардаша

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Служба безопасности Украины разыскивает продюсера группы "Грибы" Юрия Бардаша, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти.

Против музыканта возбуждено четыре уголовных дела по статьям "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "Распространение материалов с призывами к изменению границ", "Пропаганда войны", "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".

При этом Бардаш заочно приговорен к 10 годам тюрьмы. Соответствующее решение вынес суд на Украине.

Российское гражданство музыкант получил в начале прошлого года на своей родине, в Луганске. Событие стало важным в жизни музыканта, поскольку "Родина о нем не забыла и дала ему новую жизнь". Бардаш также отмечал, что о паспорте России скоро "мечтать будут очень многие".