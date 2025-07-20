СБУ объявила в розыск певца Николая Баскова

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных украинского ведомства.

Уточняется, что певец находится в розыске еще с марта 2022 года. Помимо этого, его внесли в базу данных экстремистского сайта "Миротворец".

В Киеве обвиняют Баскова в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины. Ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее народный артист РФ Юрий Чернов был внесен в список национальных угроз Украины. Чернов оказался в данном перечне из-за участия в фильме "Крым", который снял режиссер Алексей Пиманов.

Кроме того, Винницкий городской суд Украины заочно приговорил актера Виталия Гогунского к 12 годам лишения свободы. Утверждается, что наказание назначено "по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим".