Суд Украины приговорил к 12 годам тюрьмы актера Виталия Гогунского

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Актер Виталий Гогунский получил заочный приговор в виде 12 лет лишения свободы от Винницкого городского суда. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на решение инстанции.

Как утверждается в документе, наказание назначено "по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим".

Гогунский также лишен права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера.

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против актера еще в 2024 году. Ему вменялось три статьи – "Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины", "Коллаборационная деятельность" и "Пропаганда войны".

Ранее российский комик Азамат Мусагалиев был внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Причиной решения стало участие комика в концерте в ДНР в 2023 году.