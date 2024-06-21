СБУ завела дело против сыгравшего Кузю в сериале "Универ" актера Гогунского

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Службы безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против актера Виталия Гогунского, известного ролью Кузи в сериале "Универ". Об этом сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уроженцу Украины Гогунскому вменяют три статьи – "Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины", "Коллаборационная деятельность" и "Пропаганда войны".

Все вместе они предусматривают лишение свободы до 12 лет. В данный момент обвинительный акт направлен в суд.

Ранее СБУ заявила о задержании двух офицеров Управления госохраны (УГО), которые якобы готовили покушение на украинского лидера Владимира Зеленского.

Агенты, по версии СБУ, должны были навести на Зеленского ракетный удар, а также применить БПЛА, если этого потребовала бы ситуация. В результате задержанных обвинили в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.