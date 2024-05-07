СБУ обвинила двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух офицеров Управления госохраны (УГО), которые якобы готовили покушение на Владимира Зеленского. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале службы.

По данным украинской спецслужбы, в перечень обязанностей агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. Среди них были руководитель СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в РФ перечень экстремистов и террористов). Агенты, по версии СБУ, должны были навести на Зеленского ракетный удар, а также применить БПЛА, если этого потребовала бы ситуация.

В результате задержанных обвинили в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Польше при содействии спецслужб Украины задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. Сообщалось, что задержанный передавал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше. Это якобы должно было помочь в совершении покушения на Зеленского во время его визита.

