Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

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На Западе, вероятно, решили устранить украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее предположение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отреагировав на информацию о подготовке покушения на Зеленского.

"У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Бойся, паяц!" – заявил он в телеграм-канале.

Ранее в Польше при содействии спецслужб Украины задержали подозреваемого в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. По данным СБУ, задержанный передавал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше, куда должен был прилететь с визитом глава Украины.

В связи с произошедшим прокуратура предъявила задержанному обвинение по статье о готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы.

