СБУ: подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского задержали в Польше

Фото: 123RF/darekszachnowski

В Польше при содействии спецслужб Украины задержали подозреваемого в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

"СБУ и офис генерального прокурора Украины совместно с правоохранителями Польши разоблачили <...> агента, предлагавшего <...> покушение на Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанный передавал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше. Это якобы должно было помочь в совершении покушения на Зеленского во время его визита.

В связи с произошедшим прокуратура предъявила задержанному обвинение по статье о готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы. Мужчина находится под стражей.

Польская прокуратура предъявила задержанному обвинения в намерении сбора информации для покушения на Зеленского. При этом доказательств того, что данные собирались именно для этого, не приводится.

Ранее украинский лидер рассказал, что пережил несколько покушений. Он признался, что из "пяти-шести" попыток ликвидировать его панику у него вызвала только первая. Первый раз он назвал "самым интересным".

