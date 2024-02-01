В Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

В Херсонской области удалось предотвратить покушение на главу села Малокаховка Романа Назарова. Злоумышленник собирался подорвать его автомобиль. Глава региона Владимир Сальдо рассказал о случившемся в своем телеграм-канале.

"Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. Вместе с главой сотрудники Малокаховского территориального управления сумели самостоятельно задержать подозреваемого и передали его военнослужащим 205-й бригады ВС РФ", – сообщается в его публикации.

Ранее стало известно о покушении на депутата Народного совета ЛНР Олега Попова. О подрыве его машины рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Позднее сотрудник местных правоохранительных органов сообщил о гибели Попова в результате взрыва автомобиля в Луганске. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.



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