06 декабря, 18:19Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту теракта в Луганске, где погиб экс-депутат Попов
"Следователи, криминалисты СУ СК по ЛНР и Главного управления криминалистики, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России проводят детальный осмотр места происшествия", – отмечается в публикации.
Уточняется, что дело завели по уголовной статье о теракте, а также о незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств и их изготовлении.
В рамках расследования случившегося планируется провести ряд экспертиз, в том числе взрывотехническую.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о покушении на жизнь Попова.
Позднее СМИ со ссылкой на правоохранителей написали, что бывший депутат погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске.
Эту информацию подтвердил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров. Он обратил внимание, что это было второе покушение на жизнь Попова. По его словам, первая попытка была организована еще в сентябре прошлого года. Однако тогда злоумышленника удалось поймать. Заказчиком преступления выступила Служба безопасности Украины, уточнил Юров.
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