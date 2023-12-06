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06 декабря, 17:48

Происшествия

В Народном совете ЛНР подтвердили гибель экс-депутата Попова

Фото: телеграм-канал Readovka

Депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров подтвердил гибель бывшего депутата Олега Попова в результате подрыва автомобиля в Луганске. Он рассказал о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

"В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР третьего созыва, участник Народного ополчения Донбасса, вставший на защиту республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", – говорится в его публикации.

Парламентарий выразил соболезнования близким погибшего.

Он обратил внимание, что это было второе покушение на жизнь Попова. По его словам, первая попытка была организована еще в сентябре прошлого года. Однако тогда злоумышленника удалось поймать. Заказчиком преступления выступила Служба безопасности Украины, уточнил Юров.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о покушении на жизнь Попова.

Позднее СМИ со ссылкой на правоохранителей написали, что бывший депутат погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения республики подтвердили, что один человек стал жертвой взрыва. Глава ведомства Наталия Пащенко уточнила, что тело нашла бригада медиков. По ее словам, труп сильно обгорел.

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