В Киеве рассказали о состоянии отравленной жены главы ГУР МО Украины Буданова

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Состояние супруги главы Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова Марианны и сотрудников ведомства после отравления оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил представитель разведки Андрей Юсов, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Так, он рассказал, что жена Буданова и офицеры ведомства прошли курсы лечения после инцидента с отравлением тяжелыми металлами. Сейчас, как утверждает представитель ГУР, все находятся под постоянным контролем медиков.

Юсов уточнил, что сотрудники отдела безопасности ГУР организовали внутреннее расследование происшествия.

Информацию об отравлении жены Буданова ранее подтвердили в ГУР Украины. СМИ сообщили, что ее отравили тяжелыми металлами. Источник издания говорил, что такие вещества никак не используются в быту и военном деле.

Бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк заявил, что женщину и нескольких высокопоставленных сотрудников ГУР отравили мышьяком и ртутью. По его данным, металлы были обнаружены во время анализов.

В СМИ также отмечалось, что у ряда сотрудников ГУР выявили отравление тяжелыми металлами. Все пострадавшие проходят курс лечения.

