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28 ноября, 20:36

Происшествия

Экс-глава СВР Украины заявил, что супругу Буданова отравили мышьяком и ртутью

Фото: телеграм-канал Readovka

Супругу начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, заявил бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на украинские СМИ.

"Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть", – заявил Кондратюк.

По его словам, мышьяком и ртутью отравили не только супругу Буданова, но и нескольких высокопоставленных сотрудников ГУР.

Информацию об отравлении супруги начальника ГУР ранее подтвердили в ведомстве. СМИ сообщили, что ее отравили тяжелыми металлами. Источник издания говорил, что такие вещества никак не используются в быту и повседневной жизни.

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