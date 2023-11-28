ГУР Украины подтвердило информацию об отравлении жены Буданова

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Представитель Главного управления разведки (ГУР) иминистерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию об отравлении супруги главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на украинские СМИ.

"Информация СМИ соответствует действительности. Подробности обещают сообщить позже", – говорится в материале.

Ранее СМИ сообщали, что у ряда сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами. Отмечается, что все пострадавшие проходят курс лечения. Кроме того, источники СМИ в силовом блоке подтвердили информацию об отравлении супруги главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианны, о котором стало известно ранее.

В сообщении указано, что женщина жаловалась на плохое самочувствие, она сдала анализы, которые и выявили отравление. Источники издания считают, что, скорее всего, ее отравили через еду. Между тем сообщалось, что вещества, которыми была отравлена жена Буданова, не используются в быту и военном деле.



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