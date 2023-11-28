Подчиненных главы ГУР Украины Буданова отравили тяжелыми металлами – СМИ

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У ряда сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что все пострадавшие проходят курс лечения. Кроме того, источники СМИ в силовом блоке подтвердили информацию об отравлении супруги главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианны, о котором стало известно ранее.

В сообщении указано, что женщина жаловалась на плохое самочувствие, она сдала анализы, которые и выявили отравление. Источники издания считают, что, скорее всего, ее отравили через еду.

"Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, (симптомы отравления. – Прим. ред.) проявились у нее быстрее. (Остальные сотрудники ГУР. – Прим. ред.) они просто огромные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", – уточнили в тексте.

Между тем отмечалось, что вещества, которыми была отравлена жена Буданова, не используются в быту и военном деле. По мнению источника, их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека. Расследование по вопросу предполагаемой попытки ее убийства продолжается.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пережил несколько покушений. Он признался, что из "пяти-шести" попыток ликвидировать его панику у него вызвала только первая.

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