На замглавы ВГА Харьковской области Слисаренко совершено покушение

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На замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Александра Слисаренко совершили покушение. Он жив и здоров, сообщил ТАСС глава ВГА Виталий Ганчев.

По его словам, Слисаренко оказывают необходимую медпомощь. Спецслужбы начали расследование, выясняются детали инцидента, отметил Ганчев.

Ранее сообщалось, что в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. Со слов депутата регионального парламента Юрия Юрова, 21 февраля этого года на Филипоненко уже покушались. В тот раз был подорван его автомобиль, сказал Юров.

В сентябре прошлого года первый замглавы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб после обстрела центра Херсона Вооруженными силами Украины (ВСУ). По городу нанесли ракетный удар.

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