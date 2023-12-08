Рогов заявил, что Зеленский сам согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов

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Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, как в случае с убийством экс-депутата Ильи Кивы, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов со ссылкой на свои источники.

По его словам, президент Украины имеет прямое отношение к терактам и убийствам политических оппонентов. Так, на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины не раз обсуждалась ликвидация неугодных украинскому лидеру людей из оппозиции.

Рогов отметил, что на таких собраниях Зеленский говорит о том, "кто его и где обидел, неправильно пошутил" и что подобных людей надо наказать физической расправой, чтобы запугать несогласных с киевским режимом.

По его мнению, постукраинское пространство стало злокачественным террористическим образованием.

6 декабря стало известно об обнаружении в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района тела Кивы. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером неизвестный произвел в Киву выстрелы, от полученных травм мужчина скончался на месте. К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Правоохранители обнаружили на теле убитого бывшего депутата Верховной рады Украины пулевые ранения, с места преступления были изъяты пистолетные гильзы.

Уголовное дело по факту убийства Кивы и незаконного оборота оружия было передано в первое управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Московской области. Кроме того, в настоящее время проводятся допросы свидетелей, а также оперативно-разыскные мероприятия.

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