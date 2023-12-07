Косачев назвал актом государственного терроризма убийство Кивы

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал актом государственного терроризма убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. По его мнению, за этим стоят украинские власти. Его слова передает ТАСС.

На заседании Совета Федерации он подчеркнул, что из открытых источников "уже известно, что это дело рук Главного управления разведки министерства обороны Украины". Как заметил Косачев, таким образом, речь идет о политическом убийстве.

Он призвал международное сообщество самым решительным образом осудить убийство Кивы.

В свою очередь, председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала полными беспредельщиками убийц Кивы. Она добавила, что они цинично в этом признаются с улыбками на лицах.

6 декабря стало известно об обнаружении в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района тела Кивы. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером неизвестный произвел в Киву выстрелы, от полученных травм мужчина скончался на месте. К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Ранее правоохранители обнаружили на теле убитого бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы пулевые ранения, с места преступления были изъяты пистолетные гильзы.

Уголовное дело по факту убийства Кивы и незаконного оборота оружия было передано в первое управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Московской области. Кроме того, в настоящее время проводятся допросы свидетелей, а также оперативно-разыскные мероприятия.

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