Расследовавшего коррупцию семьи Зеленского журналиста нашли мертвым – СМИ

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Тело журналиста Мохаммеда аль-Алави, который расследовал коррупцию семьи украинского президента Владимира Зеленского, обнаружили в Египте. По предварительным данным, его убили, сообщает El Mostaqbal.

По информации издания, о нахождении тела стало известно 23 декабря. Полиция Хургады и родственники погибшего считают, что на мужчину напала группа неизвестных, указано там.

По данным правоохранителей, на теле журналиста нашли множество переломов и гематом, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Как пишет издание, о Мохаммеде аль-Алави узнали после того, как он рассказал о покупке тещей Зеленского Ольгой Кияшко виллы на курорте Эль-Гуна за 4,8 миллиона долларов. Однако украинские власти и посольство в Египте отрицали эту информацию. Брат журналиста Ахмед подчеркнул, что после публикации материала в адрес его родственника поступали угрозы, отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что на депутата Народного совета ЛНР Олега Попова совершили покушение, в результате которого он получил травмы. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, неизвестные около стадиона в центре Луганска подорвали машину чиновника.

Позже депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров подтвердил смерть Попова. Он отметил, что это была вторая попытка покушения. Первую организовали в сентябре 2022 года, злоумышленника тогда поймали. Как уточнил Орлов, заказчиком преступления была Служба безопасности Украины (СБУ).

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