Заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды" нашли мертвой в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместителя шеф-редактора "Комсомольской правды" Анну Цареву нашли мертвой в квартире жилого дома в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Она долго не выходила на связь, родители заволновались и приехали к ней в квартиру, где и обнаружили тело дочери. До этого она говорила, что неважно себя чувствует и жаловалась на высокую температуру", – говорится в сообщении.

Как уточнили в правоохранительных органах, полиция не обнаружила следов борьбы или признаков насильственной смерти. По данному факту начали проверку. Царевой было 35 лет.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин присвоил орден Мужества посмертно корреспонденту телеканала "Россия 24" Борису Максудову. Он погиб в результате тяжелого ранения после удара ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области.

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