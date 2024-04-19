Песков не стал комментировать информацию о якобы готовившемся покушении на Зеленского

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В Кремле не дают комментариев по поводу сообщений о якобы готовившемся в Польше покушении на лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никак. У нас нет никаких комментариев в этой связи", – отметил он.

Между тем политолог Данила Гуреев в эфире телеканала "360" рассказал, почему Польше выгодно смещение Зеленского.

Он напомнил, что в 1950–1960 годы западные спецслужбы придумали себе "очень интересное и модное развлечение" – находить российских шпионов. По его словам, масштабы таких действий сильно преувеличивались.

"Сегодня в мире происходит аналогичная ситуация: создавшийся образ анти-России влечет за собой <…> шпиономанию и боязнь того, что на каждом углу – московское влияние, российские шпионы, везде враги. Нам как россиянам очень приятно от всего этого. Приятно, когда рассказывают о том, какой ты великий", – прокомментировал Гуреев.

Политолог считает, что если бы РФ поставила себе цель ликвидировать лидеров украинского государства, то сделала бы это уже давно.

Он добавил, что в 2022–2023 годах украинский лидер выглядел в глазах западной общественности как перспективный политик, однако сегодня ассоциируется только с требованиями о помощи.

"Кто по-настоящему может стремиться к смещению Зеленского, так это западноевропейские лидеры, Польша и внутренняя элита самой Украины", – заключил Гуреев.

18 апреля в Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный передавал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше. Это якобы должно было помочь в совершении покушения на Зеленского во время его визита.

В связи с произошедшим прокуратура предъявила задержанному обвинение по статье о готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы. Мужчина находится под стражей.