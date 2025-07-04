Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РФ Юрий Чернов внесен в список национальных угроз Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское министерство культуры и стратегических коммуникаций.

По данным ведомства, Чернов оказался в данном перечне из-за участия в фильме "Крым", который снял режиссер Алексей Пиманов. Артист с 2017 года также числится в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее в перечне этого же сайта оказался российский блогер Влад Бумага (известный как Влад А4). Причиной для этого стали его якобы участие в мероприятиях по поддержанию информационной политики России и распространение российской пропаганды.

Помимо него, в список попал лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков. Его добавили в базу сайта из-за выступления в Крыму, указано в данных портала.