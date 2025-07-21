СБУ объявила в розыск народного артиста РФ Олега Газманова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России, певца Олега Газманова. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на базу данных СБУ.

Против Газманова выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Местные правоохранительные органы заочно избрали ему меру наказания в виде заключения под стражу.

Певец находится в розыске еще с 2022 года. При этом его карточка еще с 2015 года размещена на сайте "Миротворец" (признан террористическим и запрещен в России. – Прим. ред.).

Ранее на Украине был объявлен в розыск режиссер Никита Михалков, он также был внесен в базу экстремистского сайта "Миротворец". До этого украинские спецслужбы объявили в розыск блогера Дмитрия Пучкова (известен как Гоблин. – Прим. ред.).

