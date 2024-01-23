Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш получил российское гражданство

Фото: телеграм-канал "Философия Бардаша"

Украинский музыкант, продюсер и основатель Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и других проектов Юрий Бардаш получил российское гражданство. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам собеседницы радиостанции, Бардаш получил российский паспорт на своей родине, в Луганске. Соответствующий снимок с паспортом РФ музыкант разместил в своем телеграм-канале.

"Для него это особенно важно и ценно, потому что Родина о нем не забыла и дала ему новую жизнь", – отметила собеседница радио.

Сам музыкант в беседе с радиостанцией подчеркнул, что "о паспорте россиянина скоро мечтать будут очень многие". Он заявил, что многие через "полгодика, годик" будут стремиться получить этот документ.

Ранее Бардаш заявил, что многие украинцы не одобряют действия режима президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, таких людей на Украине много, хоть и не большинство. В основном они просто молчат, поделился он.

Новые правила въезда граждан Украины в Россию вступили в силу с 16 октября