Депутат ГД Анатолий Вассерман прокомментировал свое появление в базе розыска СБУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в разговоре с РИА Новости заявил, что в его внесении в базу розыска Службы безопасности Украины (СБУ) нет ничего удивительного.

Он пояснил, что находится в "расстрельных списках" уже давно.

"Насколько мне известно, Служба безопасности нацистов Украины возбудила против меня дело по обвинению в сепаратизме еще десятилетия назад, и, думаю, это было не первое такое дело", – добавил Вассерман.

МВД Украины объявило депутата в розыск. Кроме того, в 2023 году СБУ заочно приговорила Вассермана в 15 годам тюрьмы за якобы посягательство на территориальную целостность украинского государства.

Вассерман родился на Украине, но в феврале 2016 года ему вручили российский паспорт. После этого он автоматически утратил украинское гражданство.

