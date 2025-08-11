11 августа, 07:19Политика
Депутат ГД Анатолий Вассерман объявлен в розыск на Украине
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МВД Украины объявило в розыск депутата Госдумы Анатолия Вассермана, сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинских органов власти.
В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) заочно приговорила Вассермана к 15 годам тюрьмы за якобы посягательство на территориальную целостность украинского государства.
Тогда обвинения были также выдвинуты против еще 17 депутатов, среди которых в том числе замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, Ксения Горячева, Николай Бурляев, Александр Демин и другие.
Ранее на Украине был объявлен в розыск режиссер Никита Михалков, он также был внесен в базу экстремистского сайта "Миротворец". До этого украинские спецслужбы объявили в розыск блогера Дмитрия Пучкова (известен как Гоблин. – Прим. ред.).