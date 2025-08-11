Депутат ГД Анатолий Вассерман объявлен в розыск на Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД Украины объявило в розыск депутата Госдумы Анатолия Вассермана, сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинских органов власти.

В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) заочно приговорила Вассермана к 15 годам тюрьмы за якобы посягательство на территориальную целостность украинского государства.

Тогда обвинения были также выдвинуты против еще 17 депутатов, среди которых в том числе замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, Ксения Горячева, Николай Бурляев, Александр Демин и другие.

Ранее на Украине был объявлен в розыск режиссер Никита Михалков, он также был внесен в базу экстремистского сайта "Миротворец". До этого украинские спецслужбы объявили в розыск блогера Дмитрия Пучкова (известен как Гоблин. – Прим. ред.).

