Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы 18 депутатов Госдумы РФ

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Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы 18 депутатов Государственной думы за якобы посягательство на территориальную целостность украинского государства. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

"По материалам СБУ к тюремному заключению приговорены еще 18 депутатов Госдумы", – отмечается в сообщении спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что в списке значатся замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, Анатолий Вассерман, Ксения Горячева, Николай Бурляев, член партии "Новые люди" Александр Демин и другие.

Помимо этого, в суд переданы обвинительные акты в отношении еще 73 депутатов Госдумы.

В начале июля СБУ заочно предъявила обвинения российскому журналисту Сергею Мардану по трем статьям.

По данным СБУ, Мардану предъявили обвинения в связи с публичными призывами к изменению конституционного строя и захвату госвласти, а также оправдании действий Российской Федерации на Украине и публикации подобных материалов в СМИ. В ведомстве заявили, что журналист якобы публично призывал к геноциду.