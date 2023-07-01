СБУ заочно предъявила обвинения российскому журналисту Мардану

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому журналисту Сергею Мардану по трем статьям. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"СБУ предъявила обвинения <...> Сергею Мардану. Ему грозит до восьми лет тюрьмы", – отмечается в заявлении украинской спецслужбы.

По данным СБУ, Мардану предъявили обвинения в связи с публичными призывами к изменению конституционного строя и захвату госвласти, а также оправдании действий Российской Федерации на Украине и публикации подобных материалов в СМИ. В ведомстве заявили, что журналист якобы публично призывал к геноциду.

В ведомстве уточнили, что эксперты провели лингвистическую оценку слов Мардана. Экспертиза якобы подтвердила факты "преступной деятельности" российского журналиста.

В конце марта СБУ заочно предъявила обвинение российскому дизайнеру Артемию Лебедеву после его репортажа с Запорожской АЭС, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию станции.

По данным украинской спецслужбы, репортаж Лебедева, который он распространил через свои социальные сети, якобы был заказан российскими властями. Дизайнера обвиняют в "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".