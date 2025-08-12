Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 08:40

Культура

Певец Денис Майданов объявлен в розыск на Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Певец и депутат Госдумы Денис Майданов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на данные базы службы.

По данным местных правоохранителей, Майданову вменяют вину в "посягательстве на территориальную целостность Украины". При этом в базе украинского ведомства певец находится в категории лиц, приговоренных к лишению свободы.

Причиной для преследования музыканта стали его публичные заявления и позиция по украинскому вопросу. Кроме того, еще одним поводом для розыска стали поездки Майданова в Крым после 2014 года. Также в 2017 году депутата внесли в базу экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее СБУ по тому же обвинению объявила в розыск депутата ГД Светлану Журову. Комментируя это, она подчеркнула, что не обращает внимания на подобные ситуации и не удивилась данной новости. Парламентарий выразила уверенность, что находится в украинских перечнях с целью ареста в любой момент.

Читайте также


культураполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика