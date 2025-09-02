Глава Чечни Кадыров в стихах высмеял обвинения СБУ

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах высмеял обвинения Службы безопасности Украины (СБУ). Произведение он опубликовал в своем телеграм-канале.

В стихотворении чеченский лидер в шутку заявил, что от обвинений СБУ ему "стало тревожно" и он задумался о том, что ему необходимо приехать в Киев с извинениями. Кроме того, глава Чечни "возмутился" тому, что все подозрения пали только на него.

"А как же битва в Мариуполе, где мы громили ваш "Азов"? (организация признана в РФ террористической и запрещена) Сдавайтесь или будьте трупами от высших рангов до низов!" – написал Кадыров.

Политик также сравнил СБУ с "дворнягой" и заявил, что "всех, несчастных, ждет беда". В заключение он подчеркнул, что не перестанет давить "жуков навозных".

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову. Главе Чечни вменяется преступление, предусмотренное статьей Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". При этом в розыск лидера республики объявили еще в ноябре 2022 года.

