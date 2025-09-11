Пятилетний ребенок из России внесен в украинскую базу сайта "Миротворец"

Фото: 123RF/leaf

5-летний россиянин попал в украинскую базу сайта "Миротворец" (признан террористическим и запрещен на территории России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс.

В частности, в базе данных указано, что родившийся 23 мая 2020 года ребенок якобы намеренно допустил нарушение государственной границы Украины.

Ранее в данную базу был занесен четырехлетний мальчик, которого обвинили в намеренных нарушениях, допущенных во время визита в Россию. Ту часть территории, куда приезжал ребенок, Киев считает своей.

В частности, мальчик ехал из Ростовской области в Луганскую Народную Республику (ЛНР). В базе данных указаны имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы ребенком. Кроме того, там прописаны сведения о документах и номере автомобиля, на котором мальчик въехал в республику.

