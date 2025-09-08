Глава Федерации тенниса РФ Тарпищев внесен в базу сайта "Миротворец"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Президента Федерации тенниса РФ Шамиля Тарпищева внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Данные указаны в соответствующем ресурсе.

Среди причин внесения Тарпищева в реестр числится участие в международных соревнованиях с целью "отбеливания репутации России".

Ранее в списки "Миротворца" был включен российский хоккеист, капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин. На сайте указано, что спортсмен якобы оправдывал "агрессию против Украины среди иностранной аудитории".

Также в список попал бывший футболист сборной России Владимир Быстров. Он якобы пропагандировал войну и убийство украинских граждан и покушался на территориальную целостность Украины.