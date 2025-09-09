Российский школьник попал в базу "Миротворца"

Фото: 123RF/dolgachov

13-летний Руслан Г. попал в базу экстремистского сайта "Миротворец" (признан террористическим и запрещен в России). Его личные данные были опубликованы на ресурсе, передает РИА Новости.

В базе указано, что российский школьник якобы совершил покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также незаконно проник на территорию страны.

Ранее в базу "Миротворца" попал четырехлетний ребенок. Мальчика обвинили в сознательных нарушениях при посещении территории РФ, которую Киев считает своей.

В базу ребенок попал за поездку из Ростовской области в Луганскую Народную Республику (ЛНР) через пункт пропуска Новошахтинск. В карточке указано имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы, а также сведения о документах и номере автомобиля, на котором перевозили мальчика.

