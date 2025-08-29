29 августа, 08:26Политика
Американский журналист Херш внесен в базу сайта "Миротворец"
Фото: ТАСС/imago stock&people
Американский журналист Сеймур Херш внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает RT.
По данным ресурса, Херш якобы принимал участие в "актах гуманитарной агрессии против Украины".
Ранее в базу "Миротворца" попал российский актер Павел Деревянко. Это произошло после его поездки в Донбасс и якобы высказываний в СМИ. Судя по информации сайта, актер обвинялся в незаконном пересечении границ Украины и покушении на ее территориальную целостность.
До этого в базе данных указанного ресурса появилась певица Татьяна Буланова. Поводом стало ее выступление перед ранеными военнослужащими и поддержка СВО.