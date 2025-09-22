Футболист Артем Дзюба внесен в базу "Миротворца"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский футболист Артем Дзюба внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", передает RT.

Причиной, как указал ресурс, стала информационная поддержка спортсменом спецоперации на Украине.

Ранее в базу "Миротворца" попала исполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова. Артистку обвинили в поддержке СВО, "пропаганде" военной операции и "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Помимо этого, отмечается на сайте ресурса, певица участвовала в мероприятиях, направленных на "героизацию российских военных". Например, выступала в новогодней программе "Голубой огонек", где спела вместе с музыкантом Олегом Газмановым.