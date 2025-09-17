Фигуристку Алину Загитову внесли в базу сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

В базу данных украинского сайта "Миротворец" внесли олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сам ресурс.

Сайт "Миротворец", признанный в России экстремистским и заблокированный по решению суда, был создан в 2014 году. На сайте содержится собранная нелегальным путем база личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков.

Поводом для внесения в базу часто становится посещение Крыма или Донбасса, а также любая другая деятельность, которая вызвала негативную реакцию авторов ресурса.

23-летняя Алина Загитова является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы.

Ранее сообщалось, что фигуристка за 2024 год нарушила правила ПДД почти 200 раз. На Porsche у Загитовой числятся 175 штрафов, а на BMW X6 30d – еще 22 штрафа.