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21 ноября, 14:27

Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова опубликовала видео с капельницей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале видео с капельницей.

Под видеозаписью спортсменка написала фразу: "Не болейте", а в комментариях подписчики пожелали ей здоровья.

В беседе с News.ru спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что эта видеозапись не будет иметь никаких последствий для Загитовой, если та не выступает на соревнованиях и не входит ни в какие сборные.

"Она не подпадает под действие общероссийских антидопинговых правил. А задним числом при ее возвращении они распространяться не будут", – пояснила Анцелиович.

Ранее певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) рассказала, что ей удалили аппендикс. 17 ноября она вызвала бригаду скорой помощи из-за плохого самочувствия. По ее словам, в ближайшие дни она не будет участвовать в запланированных мероприятиях в связи с восстановлением.

Бьянка также рассказала, что процесс вытаскивания трубки после операции был очень болезненным. Певица похвалила сотрудников НИИ скорой помощи имени Склифосовского за профессионализм.

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