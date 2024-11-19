Певица Бьянка сравнила вынимание трубки после операции с рождением Чужого

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/biankarnb

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала, что процесс вытаскивания трубки после операции по удалению аппендикса был очень болезненным. Об этом она сообщила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"У меня было такое чувство, что я родила. Родила Чужого. Это было больно на самом деле. Никому не советую. Вроде бы операция легкая, а по факту очень больно", – написала певица.

Кроме того, артистка похвалила сотрудников больницы за профессионализм и назвала их чудесными. Как отметила Бьянка, врачи успокаивали ее во время процедуры и помогали дышать.

18 ноября певица сообщила, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского удалили ей аппендикс. Накануне она вызвала бригаду скорой помощи, так как почувствовала себя плохо. После обследования медики диагностировали ей аппендицит.

Певица также отметила, что в ближайшие несколько дней не будет участвовать в запланированных мероприятиях, так как ей необходимо время на восстановление.

