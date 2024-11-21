Юрий Куклачев: завтра или в понедельник вернусь домой и продолжу работать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев продолжает проходить обследование, однако скоро планирует вернуться домой.

"Осталось еще немного провериться и меня отправят домой. Конечно, после такой операции без обследований не обойтись. Думаю, либо завтра, либо в понедельник вернусь домой и продолжу работать", – приводит слова Куклачева Агентство "Москва".

По его словам, после возвращения к работе у него каждый день будут спектакли.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Куклачева. Как писали журналисты, артист самостоятельно обратился к медикам. Позже Куклачев опроверг эти слухи.

Дрессировщик рассказал, что ложится на обследование ежегодно. Он также добавил, что в больницу пришел "своими ногами". Сын артиста Дмитрий также сообщил, что Куклачев чувствует себя хорошо и ничего серьезного не произошло.