Телеведущего Юрия Николаева могут выписать из больницы к концу недели

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущий Юрий Николаев рассказал в беседе с Агентством "Москва", что его выпишут из больницы к концу недели.

"Не хочу, конечно, сглазить. Я и сам этого жду", – отметил он.

Народный артист РФ также сообщил, что чувствует себя хорошо и его ничего не беспокоит.

Николаева доставили в одну из столичных клиник 12 ноября после того, как он упал в обморок. По информации СМИ, телеведущий почувствовал себя плохо 9 ноября в собственной квартире на Саввинской набережной, а затем потерял сознание и ударился головой. Второй раз народный артист РФ якобы упал в обморок 10 ноября, жалуясь также на плохое самочувствие.

Спустя время Николаев сообщил, что был госпитализирован с воспалением легких. Сведения о том, что у него обнаружили коронавирус, телеведущий опроверг.

