Телеведущий Юрий Николаев сообщил, что остается в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист РФ Юрий Николаев сообщил, что продолжает находиться в больнице, но чувствует себя хорошо и идет на поправку, передает Агентство "Москва".

Телеведущий отметил, что на днях его перевели в обычную палату, где он продолжает лечение.

"К сожалению, пока еще не дома, продолжаю находиться в больнице. Спасибо, что беспокойтесь за меня", – сказал Николаев.

Николаева доставили в одну из московских больниц 12 ноября после обморока. СМИ утверждали, что телеведущий почувствовал недомогание 9 ноября в своей квартире на Саввинской набережной, после чего упал в обморок и ударился головой. Второй раз артист якобы потерял сознание 10 ноября, а также жаловался на плохое самочувствие.

Спустя время Николаев рассказал, что попал в больницу с воспалением легких. Информацию о том, что у него диагностировали коронавирус, он опроверг.