Загитова станет генеральным менеджером своей школы в Казани

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в собственной школе будет выполнять функции менеджера. Об этом сообщил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам министра, Загитова будет осуществлять подбор тренеров, а также курировать и мониторить процесс работы в школе.

"Мы с Алиной постоянно на связи, только вчера звонила. У нее есть команда, ребята, которые компетентны. Проект помещений мы вместе рисовали", – добавил министр.

Леонов уточнил, что уже имеются определенные кандидаты, которые будут работать в школе. Как он утверждает, эти специалисты будут приезжать из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом он подчеркнул, что, возможно, они будут трудоустроены вахтовым методом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что почти 20 гектаров земли выделили под строительство спорткомплексов в Москве с начала года. Объекты появятся на севере, северо-западе, западе, юге, юго-востоке и в центре города, уточнил мэр.

Так, по его словам, в столице возведут центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной в Мещанском районе; комплекс с бассейнами, залами для игровых видов спорта, занятий борьбой, гимнастикой и хореографией в Раменках; ледовый дворец в Хорошёво-Мневниках и в Хорошёвском районе.



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