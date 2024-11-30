Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД почти 200 раз

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за 2024 год нарушила правила ПДД почти 200 раз. Об этом пишет "Постньюс".

Согласно данным источника, фигуристка владеет двумя автомобилями – Porsche Macan и BMW X6 30d. На Porsche у Загитовой числятся 175 штрафов, а на BMW X6 30d – еще 22 штрафа. Таким образом, за год спортсменка нарушила правила ПДД 197 раз.

Отмечается, что Загитова оплатила все штрафы.

Ранее стало известно, что Загитова в собственной школе в Казани будет выполнять функции менеджера. Спортсменка будет осуществлять подбор тренеров, а также курировать и мониторить процесс работы в школе.