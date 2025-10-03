Футболист "Спартака" Симонян попал в базу "Миротворца" в возрасте 98 лет

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Наталия Красильникова

Лучший бомбардир в истории московского "Спартака", футболист Никита Симонян попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Его данные появились в соответствующем ресурсе.

Он обвиняется в покушении на суверенитет и целостность Украины, а также в публичной поддержке проведения СВО. Сейчас футболисту 98 лет, он был главным тренером "Спартака" и сборной СССР.

Симонян четыре раза выигрывал чемпионат Советского Союза в качестве футболиста, а также дважды побеждал на турнире как тренер команды. Кроме того, в 1956 году он стал чемпионом Олимпийских игр, которые проходили в Мельбурне. За "Спартак" он забил 160 голов.

Ранее в базу сайта попал трехкратный победитель Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов. Спортсмена обвинили в поддержке специальной военной операции, ему также вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

