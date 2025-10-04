СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Ему заочно предъявлены обвинения по трем статьям за якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления по предварительному сговору и "пропаганду войны".

В марте 2023-го Торкунова также внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда Константина Простова. Ему вменяют "нарушение законов и обычаев войны". Украинское ведомство утверждает, что судья якобы скрывается от органов судебного следствия с июня 2025 года.