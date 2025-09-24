Форма поиска по сайту

24 сентября, 07:35

Политика

СБУ объявила в розыск судью Южного окружного военного суда Простова

Фото: depositphotos/belchonock

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск судью Южного окружного военного суда Константина Простова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные украинских органов власти.

Простову вменяют статью "Нарушение законов и обычаев войны". В спецслужбе утверждают, что судья скрывается от органов судебного следствия с июня этого года.

Ранее исполнительница песни "Матушка" Татьяна Куртукова попала в базу экстремистского сайта "Миротворец". Утверждалось, что певица была внесена в базу за поддержку СВО, а также по обвинению в "пропаганде" военной операции и "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

СБУ также объявила в розыск депутата Госдумы, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Его заочно обвинили в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

СБУ объявила в розыск Тимати

политика

