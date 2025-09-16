16 сентября, 13:30Политика
Захарова объяснила объявление Памфиловой в розыск желанием Украины узнать о выборах
Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объявление председателя ЦИК Эллы Памфиловой в розыск говорит о желании Украины "узнать" о настоящих выборах.
Ранее стало известно, что Памфилову начала разыскивать Служба безопасности Украины (СБУ).
"Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся", – отреагировала Захарова в своем телеграм-канале.
До этого СБУ объявила в розыск депутата Госдумы, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Его заочно обвинили в "посягательстве на территориальную целостность Украины".
Кроме того, депутат находится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".