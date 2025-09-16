Захарова объяснила объявление Памфиловой в розыск желанием Украины узнать о выборах

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объявление председателя ЦИК Эллы Памфиловой в розыск говорит о желании Украины "узнать" о настоящих выборах.

Ранее стало известно, что Памфилову начала разыскивать Служба безопасности Украины (СБУ).

"Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся", – отреагировала Захарова в своем телеграм-канале.

До этого СБУ объявила в розыск депутата Госдумы, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Его заочно обвинили в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Кроме того, депутат находится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".