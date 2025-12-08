08 декабря, 11:19Политика
Российская гимнастка Мельникова внесена в базу "Миротворца"
Фото: ТАСС/Валерия Калугина
Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова попала в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта.
Спортсменку обвинили в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "поддержке СВО".
Ранее в базу "Миротворца" были включены российские футболисты Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Александр Ширко, а также директор департамента проведения соревнований Футбольной национальной лиги Василий Иванов. Утверждается, что спортсмены якобы покушались на суверенитет и территориальную целостность Украины.
По этой же причине в базу украинского ресурса внесли олимпийских чемпионов по хоккею Илью Ковальчука и Валерия Каменского и бывшего главного тренера "Сибири" Вячеслава Буцаева.