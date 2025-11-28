Форма поиска по сайту

28 ноября, 12:28

Спорт

Хоккеисты Ковальчук и Каменский внесены в базу "Миротвореца"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин, Кирилл Зыков

Олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Валерий Каменский включены в базу украинского ресурса "Миротворец", сообщает ТАСС, ссылаясь на сам сайт.

Кроме того, в списке числится бывший главный тренер "Сибири" Вячеслав Буцаев. Всем им предъявляют обвинение в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ковальчук становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009-м был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он стал лучшим снайпером. Также спортсмен является трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Каменский завоевал олимпийское золото в 1988 году и серебро в 1998-м, трижды становился чемпионом мира. В карьере он выступал за московский ЦСКА, воскресенский "Химик" и клубы НХЛ, включая "Квебек Нордикс", позднее "Колорадо", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Даллас" и "Нью-Джерси".

До этого фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева, а также трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов тоже были внесены в базу ресурса по аналогичным обвинениям.

В сентябре в "Миротворец" попали футболист Артем Дзюба, певица Татьяна Куртукова, исполнившая песню "Матушка", а также пятилетний ребенок из России. По версии владельцев сайта, он якобы совершил нарушение при пересечении государственной границы Украины.

