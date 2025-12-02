Российские футболисты Аленичев, Тихонов и Ширко внесены в базу "Миротворца"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские футболисты, в том числе Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Хлестов и Александр Ширко, внесены в базу украинского ресурса "Миротворец", сообщает РИА Новости.

Кроме того, на сайте появились данные директора департамента проведения соревнований Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Василия Иванова.

Утверждается, что спортсмены из России попали в базу "Миротворца" за якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за участие в "Матче Героев" между легендами отечественного футбола и российскими военными.

Ранее в базе "Миротворца" оказались олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Валерий Каменский, а также бывший тренер "Сибири" Вячеслав Буцаев. Они обвиняются в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

По аналогичной причине на украинском сайте появилась информация о Виталии Петрове – первом россиянине в истории чемпионата мира "Формулы-1".